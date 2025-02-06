Офис Трюдо оказался обесточен из-за неисправного кабеля

Офис Трюдо остался без света за день до введения пошлин Трампа

Полное отключение электропитания в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо 31 января вызвало серьезные перебои в работе правительства. Как сообщает агентство Bloomberg, инцидент произошел за день до запланированного, а затем отложенного, введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.

Согласно заявлению представителя правительственного департамента информационных технологий Ника Уэллса, причиной отключения стала неисправность оптоволоконного кабеля. Уэллс также указал на отсутствие признаков кибератаки или других преднамеренных действий.

Перебои в работе компьютерной сети сделали невозможным использование рабочих компьютеров даже для выполнения элементарных задач. Сотрудники офиса премьер-министра были вынуждены перейти на общение по телефону.

В своих комментариях сотрудники выразили разочарование по поводу того, что неисправность одного кабеля привела к полному параличу работы целого учреждения.

На днях президент США Дональд Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран.

Ранее в США заявили, что пошлины Трампа настроят американцев против него.