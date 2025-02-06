Россиянин ждал свою девушку возле дома, пока ее насиловали в гостях

В Нижегородской области студентка обвинила собутыльника в изнасиловании после застолья. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно, инцидент произошел 28 января в городе Павлове. Студентка техникума 2007 года рождения гуляла с подругой, и к ним присоединились двое знакомых — они предложили покататься на машине и выпить спиртное в гостях у одного из них.

В течение нескольких часов компания выпивала. Когда все стали расходиться, студентка попросила своего возлюбленного забрать ее. В какой-то момент она осталась наедине с хозяином квартиры, и тогда мужчина, предварительно, заломил ей руки и усадил рядом с собой. Он предложил употребить неизвестное вещество, девушка отказалась. Затем агрессор ударил ее по лицу, после чего ей пришлось последовать его инструкциям.

После этого злоумышленник раздел и изнасиловал девушку. Когда все закончилось, она спустилась и села в машину к возлюбленному, который все это время ждал ее внизу.

На следующий день, 29 января, она рассказала обо всем матери. Они вместе обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Ранее пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде сибиряка отправили в СИЗО.