Пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде сибиряка отправили в СИЗО

В Новосибирске мужчину, напавшего на 17-летнюю девушку в подъезде, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области.

«6 февраля 2025 года Кировским районным судом г. Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, которое обвиняется в покушении на насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 4 февраля, подозреваемый, преследуя 17-летнюю девушку, зашел вместе с ней в лифт дома 18 по улице Александра Чистякова, после чего предпринял попытку напасть на нее, когда оба из них вышли на 16-м этаже.

Местные жители уже обращались по поводу мужчины в правоохранительные органы, отмечая, что он часто следит за девочками на детских площадках на Заречной улице.

Ранее во Владивостоке задержали преступника, который изнасиловал в подъезде женщину.