Состоялась церемония прощания с Саркисяном

Церемония прощания с основателем добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Арменом Саркисяном, который погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса», прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Как сообщил корреспондент агентства, на месте проведения траурного мероприятия были усилены меры безопасности, машины ДПС патрулировали въезд на парковку.

По словам корреспондента, на территории находились несколько полицейских автобусов, а также стояли рамки металлоискателей. Кроме того, к охране был подключен СОБР и служебные собаки.

На траурное мероприятие пришли проститься с Саркисяном больше сотни человек. На предоставленных агентством кадрах видно большое количество венков в человеческий рост с алыми розами. Гроб погибшего утопал в белых розах.

В результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса» 3 февраля погиб президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». Вторым погибшим мог оказаться убийца-смертник. По предварительным данным, он мог привести в действие мину, которую держал на теле. Что известно о возможном подрывнике и почему за Саркисяном следили несколько дней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был установлен предполагаемый пособник убийства в «Алых парусах».