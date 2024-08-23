Россия выявляет иностранных журналистов, незаконно пересекших границу страны

Правоохранительные органы России дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Сейчас наши, в том числе и дипломаты, и эксперты, которые занимаются этим вопросом, выявляют так называемых западных журналистов, которые пересекли границу нашей страны», — заявила она.

Многие из этих журналистов не имели законного права находиться и выполнять работу на территории российских регионов. В нарушении закона были замечены специалисты из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

Против нарушителей будут приняты меры, соответствующие тем, что прописаны в российском законодательстве.

22 августа сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области.

Ранее в Госдуме оценили работу западных журналистов в Курской области.