Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приостановка работы Агентства США по международному развитию (USAID) не означает, что США откажутся от экспансии во внешней политике. Ее слова передает радио Sputnik.

Захарова назвала USAID «чудовищной гидрой», которую США самостоятельно развенчали.

«Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики», — пояснила официальный спикер МИД РФ.

Она добавила, что деятельность агентства была связана с «просто болезненной психологией... какой-то определенной группы мирового сообщества».

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд.

Ранее сообщалось, что агентство USAID отказывалось объяснять Белому дому, на что тратило деньги.