Путин пообещал посетить Обуховский завод «Алмаз-Антея»

В ходе встречи с молодыми учеными президент России Владимир Путин подтвердил свой предстоящий визит на Обуховский завод, металлургическое и машиностроительное предприятие, входящее в концерн «Алмаз-Антей». Об этом сообщает ТАСС.

«Приеду, я с ними постоянно на связи», — сказал российский лидер в ответ на приглашение лауреата президентской премии Кирилла Мартинсона.

Путин также рассказал о тесном взаимодействии с генеральным директором концерна Яном Новиковым.

«Мы регулярно общаемся, обсуждаем некоторые вопросы», — подчеркнул Путин.

Мартинсон, в свою очередь, поднял тему необходимости создания базовых кафедр на промышленных предприятиях и укрепления связи между наукой и производством. Он также высказал пожелание о создании в России специализированного центра по разработке ферритов — оксидов железа, широко применяемых в радиоэлектронике.

Путин заверил, что обсудит этот вопрос с Яном Новиковым, сфокусировав внимание на развитии базовых кафедр. Он также пообещал поднять тему в Минпромторге и Ростехе.

До этого президент обратил внимание, что количество молодых ученых, выбирающих работу за границей, примерно сопоставимо с числом тех, кто возвращается обратно. По словам президента, лишь небольшая часть, около 5–7%, уходит за пределы страны, и примерно столько же возвращается в Россию.

Ранее Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими учеными.