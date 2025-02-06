На Сахалине женщина выпала из окна и выжила благодаря сугробу

В Южно-Сахалинске женщина выжила, упав в сугроб с высоты четвертого этажа

Женщина выпала из окна дома в Южно-Сахалинске и выжила, сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Несчастный случай произошел 6 февраля с жительницей дома по улице Ленина. Как рассказали очевидцы, женщина выпала из окна четвертого этажа и приземлилась в огромную кучу снега. По всей видимости, это спасло ей жизнь.

Несмотря на падение с большой высоты, горожанка почти не пострадала. Также сообщается, что она находилась состоянии сильного алкогольного опьянения. На место были вызваны спасатели, которые достали женщину из сугроба. Медики осмотрели ее и отвезли в больницу для дополнительного осмотра.

На этой неделе подросток-инвалид из Петербурга попал в реанимацию, пытаясь спуститься из окна по простыням. Врачи диагностировали у него сочетанную кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, переломы бедра и предплечья со смещением и ряд других травм. Сообщалось, что подросток является инвалидом с детства, а также состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее калининградец стал слышать голоса и выпал из окна седьмого этажа.