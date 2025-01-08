Калининградец стал слышать голоса и выпал из окна седьмого этажа

Калининградец выпал из окна седьмого этажа и остался жив, пишет «Клопс».

По данным источника новостного портала, инцидент произошел вечером 7 января в одной из многоэтажек на улице Олега Кошевого в Калининграде. 34-летний местный житель находился в запое с конца прошлого года, и в последние дни даже стал слышать голоса. Накануне мужчина выпил около четверти бутылки коньяка и выпал из окна, его обнаружили лежащим на земле и вызвали скорую.

Пострадавшего доставили в Калининградскую областную клиническую больницу. Он находится в реанимации, у пациента диагностировали сотрясение головного мозга, переломы позвонков и ребер, костей таза и плеча, а также тупую травму живота. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, за жизнь мужчины прямо сейчас борются врачи. Проверку по факту произошедшего проводит областное СУ СКР.

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