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Калининградец стал слышать голоса и выпал из окна седьмого этажа

Находившийся больше недели в запое калининградец выжил, упав с седьмого этажа
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Калининградец выпал из окна седьмого этажа и остался жив, пишет «Клопс».

По данным источника новостного портала, инцидент произошел вечером 7 января в одной из многоэтажек на улице Олега Кошевого в Калининграде. 34-летний местный житель находился в запое с конца прошлого года, и в последние дни даже стал слышать голоса. Накануне мужчина выпил около четверти бутылки коньяка и выпал из окна, его обнаружили лежащим на земле и вызвали скорую.

Пострадавшего доставили в Калининградскую областную клиническую больницу. Он находится в реанимации, у пациента диагностировали сотрясение головного мозга, переломы позвонков и ребер, костей таза и плеча, а также тупую травму живота. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, за жизнь мужчины прямо сейчас борются врачи. Проверку по факту произошедшего проводит областное СУ СКР.

Ранее во Владикавказе школьник выжил после падения с пятого этажа.

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