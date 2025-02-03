В Петербурге подросток-инвалид попал в реанимацию, пытаясь спуститься из окна по простыням

«Фонтанка»: в Петербурге подросток-инвалид упал с высоты и попал в реанимацию

В Петербурге 17-летний подросток-инвалид сорвался с высоты, пытаясь спуститься из окна по простыням, и попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 3 февраля на Богатырском проспекте. Жительница одной из квартир на пятом этаже услышала шум из комнаты своего сына, и, зайдя к нему, увидела открытое окно и связанные простыни. Предположительно, по ним он пытался спуститься вниз, но сорвался и упал с высоты.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него сочетанную кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, переломы бедра и предплечья со смещением и ряд других травм. Юношу поместили в реанимацию, его состояние оценили как тяжелое.

Подросток является инвалидом с детства, а также состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Молодой человек находится на домашнем обучении.

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