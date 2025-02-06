Почти половина опрошенных украинцев раскритиковала положение дел в стране

Около половины граждан Украины (49%) считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие результаты показал опрос социологической группы «Рейтинг».

Чуть больше трети (35%) опрошенных считают, что положение дел в их государстве — скорее хорошее. При этом 80% признают наличие экономических проблем, еще 62% — политических, 60% — нехватку средств у семьи. Кроме того, многие полагают, что народ в стране разобщен, а ситуация со здравоохранением оставляет желать лучшего.

До этого результатами своего исследования поделилась New Image Marketing Group. Согласно данным опроса, бывшему главкому ВСУ, украинскому послу в Лондоне Валерию Залужному в настоящее время доверяют 72% граждан Украины.

На втором месте в рейтинге находится глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (62%), а на третьем — боксер Александр Усик (60%). Действующий президент страны Владимир Зеленский занял четвертое место, ему доверяют менее половины опрошенных (49%). При этом показатели как Залужного, так и Зеленского немного просели в сравнении с апрелем 2024-го, когда экс-главком набирал 75%, а украинский лидер — 54%.

Ранее стало известно, что на Украине снизилось число православных верующих.