Опубликовано видео с места падения легкомоторного самолета в Московской области

Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

«Р-2002 Sierra» упал примерно в 2 километрах от полосы аэродрома Мячково», — говорится в сообщении канала.

По данным канала, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Отмечается, что находившихся на борту пилота и курсанта спасти не удалось.

Инцидент подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения в около аэродрома Мячково. Он сообщил, что увидел горящий борт.

Накануне два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту в американском городе Сиэтл. Как писало издание Newsweek, лайнер японских авиалиний задел воздушное судно компании Delta.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее в аэропорту в американском городе Хьюстон загорелся пассажирский лайнер.