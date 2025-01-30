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Репетитор рассказал, когда стоит начинать готовиться к ЕГЭ

Репетитор Панфилов: к ЕГЭ стоит начинать готовиться еще в 10-м классе
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Виталий Аньков/РИА Новости

Если есть желание побороться за бюджетное место в престижном вузе, подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) следует начинать еще в 10-м классе. Такой совет в интервью газете «Известия» дал репетитор по русскому языку Евгений Панфилов.

«Лучше в неспешном режиме начать готовиться с начала 10-го класса. Каждый следующий балл на пути к заветным 80, 90 или 100 будет даваться все сложнее. Например, «перейти» от стабильных 80 к 90 баллам будет раза в два сложнее, чем от 70 к 80», — объяснил эксперт.

Он добавил, что прежде чем приступать к подготовке к ЕГЭ, необходимо составить план занятий и установить дедлайны. Также он посоветовал решать как можно больше тестов и заданий, чтобы привыкнуть к формату экзамена.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман до этого отмечал, что формат ЕГЭ имеет свои преимущества, например, позволяет проверить больше знаний, чем билетный экзамен.

По его словам, это дает возможность точнее оценить уровень образования школьников.

Ранее в Госдуме назвали условие замены ЕГЭ интегральной оценкой.

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