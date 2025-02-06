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Россиянка тайно похитила у работодателя 26 миллионов рублей

В Москве бухгалтер тайно перевела со счетов начальника на свои 26 миллионов рублей
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Москве бухгалтера поймали на краже у работодателя десятков миллионов рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, ее заключили под стражу. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Согласно материалам дела, женщина вела финансовые дела предпринимателя, который проводил тренинги по развитию бизнеса. По предварительной информации, с августа 2022 года по май 2024 года она тайно выводила часть средств с расчетных счетов начальника в нескольких банках. Чтобы скрыть обман, сотрудница подделывала отчеты.

«Злоумышленница похитила в общей сложности свыше 26 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

На время расследования уголовного дела решением суда фигурантка арестована.

До этого главного бухгалтера Крымской железной дороги уволили из-за коррупционного преступления.

Ранее в Уфе бухгалтер устроила в компанию знакомого и получила за него 44 млн рублей.

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