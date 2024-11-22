В Уфе бухгалтер устроила в компанию знакомого и получила за него 44 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему бухгалтеру из Уфы, которую подозревали в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2015 году россиянка «трудоустроила» своего знакомого в организацию, где работала сама. Она также попросила его реквизиты и вписала их в финансовую программу.

Каждый месяц до января 2023 года новый сотрудник получал зарплату, при этом фактически не участвуя в рабочем процессе. Средства женщина забирала себе.

«В результате ее противоправных действий сумма причиненного ущерба составила свыше 44 млн рублей», – сообщается в публикации.

В отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сама женщина вину признала.

Россиянку осудили на четыре года, которые она проведет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, с нее взыскали сумму ущерба.

Фигурантку разбирательств взяли под стражу в зале суда.

Ранее полиция задержала лжеюристов, укравших у пенсионеров более 20 млн рублей.