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Стало известно о высоте полета вертолета Black Hawk перед столкновением в Вашингтоне

NYP: вертолет Black Hawk перед столкновением поднялся на недопустимую высоту
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Anadolu/Getty Images

Столкновение армейского вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом в Вашингтоне произошло из-за превышения военными летчиками высоты полета. Об этом, ссылаясь на данные Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), сообщает газета New York Post (NYP).

Перед катастрофой вертолет летел на высоте не менее 300 футов (91 метр). При этом округление данных, полученных от радара, позволяет предположить, что военный борт мог подняться до высоты 349 футов (106 метров). Между тем максимальная высота полетов вертолетов в районе Национального аэропорта имени Рональда Рейгана не превышает 200 футов (61 метр). Таким образом, экипаж Black Hawk мог превысить разрешенную высоту полета на 30-45 метров.

3 февраля спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Ранее WSJ узнал, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.

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