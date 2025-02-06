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В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололеда
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«Газета.ру»

В Санкт-Петербурге с вечера 6 февраля будет введен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным издания, с 18 часов 6 февраля до 12 часов 8 февраля ожидается гололедица. Также с 21 часа 6 февраля до 13 часов 7 февраля в городе будет действовать предупреждение о тумане.

Власти Петербурга призывают пешеходов быть осторожными, а водителям по возможности воздержаться от поездок из-за повышенного риска аварий.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого сообщила, что в выходные, 8 и 9 февраля, на Москву обрушится мощный антициклон, который будет определять погодные условия.

По ее словам, в эти дни в столице ожидаются минусовые температуры — они будут находиться в пределах -1...-6°C днем. Ночные температуры составят от -5 до -10°C. Похолодание будет сопровождаться несильным ветром и низкой влажностью воздуха.

Ранее Вильфанд предупредил о штормовой погоде на юге России.

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