Синоптик предупредила о мощном антициклоне, который обрушится на Москву

В выходные, 8 и 9 февраля, на Москву обрушится мощный антициклон, который будет определять погодные условия. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в эти дни в столице ожидаются минусовые температуры — они будут находиться в пределах -1...-6°C.

«И в субботу, и в воскресенье нас ожидает переменная облачность без осадков», — добавила Позднякова.

Синоптик добавила, что ночные температуры в выходные составят от -5 до -10°C, ожидается несильный ветер и низкая влажность воздуха. Температура постепенно приближается к климатической норме, заключила эксперт.

5 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в нескольких регионах России будет наблюдаться температура ниже нормы на 6-12°C. По его словам, на юге Красноярского края прогнозируется до -35°C. В течение ближайших пяти дней холодная погода будет наблюдаться и в Якутии. Там будет температура примерно на 10°C ниже нормы. При этом минимальные значения в центре региона могут достигать -53°C.

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в субботу.