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В Госдуме предложили ввести единые дни бесплатных парковок

В Госдуме предложили установить единые дни бесплатной парковки по всей России
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Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуме предложили установить единые дни бесплатной парковки по воскресеньям и праздничным дням во всех регионах России. Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди», пишет ТАСС.

«Новые люди» предложили установить единые дни бесплатных парковок по праздникам и воскресеньям по всей стране, а не только в Москве», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке указано, что в разных регионах России установлены разные условия, касающиеся бесплатной парковки в определенные дни. Таким образом, граждане в разных частях страны оказываются в неравных условиях.

Тем временем в Санкт-Петербурге депутаты планируют принять закон, который введет штрафы за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке. Такая разметка обозначает повороты во дворе, парковка на которых затрудняет проезд транспорта, места, где ходят пешеходы, а также дорогу у контейнерных площадок и пожарных гидрантов.

За нарушение граждан предлагают штрафовать на сумму от трех до пяти тыс. рублей, должностных лиц – от пяти до 40 тыс. рублей, а юридических – от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличат штраф за неправильную парковку в 10 раз для юридических лиц.

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