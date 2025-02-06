Бывшая украинская телеведущая Ирина Литвин-Комаровская сообщила в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потеряла работу уборщицы в Швеции.

Женщина лишилась работы, поскольку отсутствовала на рабочем месте три недели без уважительной причины. В соцсетях Комаровская пояснила, что у нее проблемы со здоровьем и были трудности с получением больничного.

«Из-за того, что я постоянно плачу, слезы разъели слизистую глаз. На следующей неделе я очень надеюсь попасть к так называемому семейному доктору», — писала Литвин-Комаровская в одном из постов.

В обговоренный день семейный врач не связался с ней, а затем из больницы сообщили, что ее доктор заболел и запись перенесли. В этот же день начальство позвонило экс-телеведущей и попросило подписать документы об увольнении. Комаровская отметила, что не винит компанию, так как все соблюдали правила.

До этого украинские СМИ сообщили, что мэра города Острог Ровенской области на Западной Украине Юрия Ягодку уволили за пение песен на русском языке в нетрезвом состоянии.

Ранее пожилую украинку возмутило название магазина в честь «московского крейсера».