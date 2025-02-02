На Украине пенсионерка опозорилась в прямом эфире

Пожилая жительница Ивано-Франковска на Украине возмутилась названием местного магазина «Аврора», прервав эфир местного телеканала с участием мэра города Руслана Марцинкива. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Женщина дозвонилась в прямой эфир и возмущенным голосом потребовала от главы города ответить на вопрос, почему магазины одной из продуктовых сетей Украины называются в честь крейсера «Аврора».

«Почему во Франковске и в Киеве открыты магазины в честь крейсера «Аврора» московского?» — приводит издание вопрос пенсионерки.

В ответ на это мэр попытался отшутиться, что не знает, названы ли эти магазины в честь того самого корабля. В свою очередь телеведущий напомнил, что «Аврора» — это не только название знаменитого крейсера, но еще и распространенное женское имя. Однако никто не вспомнил, что, помимо всего прочего, Аврора — это богиня утренней зари и ее персонификация.

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