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На Украине пенсионерка опозорилась в прямом эфире

«Страна.ua»: украинскую пенсионерку возмутило название сети магазинов «Аврора»
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Пожилая жительница Ивано-Франковска на Украине возмутилась названием местного магазина «Аврора», прервав эфир местного телеканала с участием мэра города Руслана Марцинкива. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Женщина дозвонилась в прямой эфир и возмущенным голосом потребовала от главы города ответить на вопрос, почему магазины одной из продуктовых сетей Украины называются в честь крейсера «Аврора».

«Почему во Франковске и в Киеве открыты магазины в честь крейсера «Аврора» московского?» — приводит издание вопрос пенсионерки.

В ответ на это мэр попытался отшутиться, что не знает, названы ли эти магазины в честь того самого корабля. В свою очередь телеведущий напомнил, что «Аврора» — это не только название знаменитого крейсера, но еще и распространенное женское имя. Однако никто не вспомнил, что, помимо всего прочего, Аврора — это богиня утренней зари и ее персонификация.

Накануне украинские СМИ сообщили, что мэра украинского города Острог Ровенской области на Западной Украине Юрия Ягодку уволили за пение песен на русском языке в нетрезвом состоянии.

До этого стало известно, что в Киеве правоохранительные органы разыскивают группу молодых людей, которые, по сообщению правоохранительных органов, перекрывали движение на улицах города и слушали российскую музыку.

Ранее депутат Рады заявил о необходимости придать русскому языку статус второго государственного.

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