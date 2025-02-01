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Украинского мэра Ягодку уволили за песни на русском языке

Мэра украинского города Острога уволили за пение песен на русском языке
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Мэра украинского города Острог Ровенской области на Западной Украине Юрия Ягодку уволили за пение песен на русском языке. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно официальным данным, Ягодка был уволен за неисполнение положенных обязанностей и отсутствие контроля над деятельностью структурных подразделений и коммунальных предприятий. Как уточняют украинские СМИ, реальной причиной увольнения Ягодки стал инцидент в день памяти украинских военных — мэр Острога в пьяном виде исполнял песни на русском языке в местной библиотеке.

После замечания от местной жительницы Ягодка ударил ее — впоследствии градоначальник извинился за свое поведение, однако депутаты местного городского совета приняли решение уволить Ягодку.

До этого стало известно, что в Киеве полиция разыскивает группу молодых людей, которые, по сообщению правоохранительных органов, перекрывали движение на улицах города и слушали российскую музыку.

Ранее пленный солдат ВСУ признался в незнании украинского языка и «новых западенских слов».

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