В Черняховске простились с семилетним мальчиком, над которым расправился отчим

Церемония прощания с семилетним мальчиком, над которым расправился отчим, состоялась в городе Черняховске в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Черняховского городского округа.

По данным агентства, в связи с трагедией местные власти объявили 6 февраля днем траура. В округе были отменены все развлекательные мероприятия и приспущены флаги РФ, Калининградской области и муниципального образования.

Как рассказал глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев, церемония прощания с ребенком состоялась в Кафедральном соборе Архангела Михаила. В мероприятии приняли участие сотни жителей населенного пункта.

«Храм был до отказа заполнен людьми <...>. Пришли не только жители Черняховска, многие приехали из сел нашего муниципалитета», — уточнил чиновник.

Булычев назвал произошедшее «общей бедой» и добавил, что гражданам и администрации предстоит извлечь уроки из этой трагедии.

3 февраля в правоохранительные органы обратилась супружеская пара из Черняховска, заявив о пропаже семилетнего ребенка. После этого в городе были организованы поиски мальчика, в том числе в них приняли участие его мать и отчим.

Позже в Следственном комитете РФ заявили, что получили информацию о причастности мужчины к исчезновению пасынка. Как выяснили сотрудники ведомства, гражданин избил ребенка, пока его супруги не было дома. В результате это привело к летальному исходу.

Осознав случившееся, мужчина попытался скрыть следы преступления. В том числе он вывез мальчика в болотистую местность и оставил там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фигуранту дела о расправе над ребенком в Черняховске избрали меру пресечения.