Франция заморозила счета Русского дома в Париже

Франция предпринимает шаги к полному прекращению деятельности Русского дома в Париже, заморозив его банковские счета. Об этом сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

«Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета», - отметил дипломат.

По его словам, сейчас российская сторона ведет непростые переговоры с французами на этот счет.

Мешков подчеркнул, что Русский дом в Париже существует на легальной основе двустороннего соглашения, как и Французский культурный центр в России.

Сегодня азербайджанские власти потребовали закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку в связи с отсутствием у него юридической регистрации. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Россотрудничество и посольство РФ в Азербайджане неоднократно обращались в министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство республики. Они просили власти страны помочь с регистрацией культурного центра, уточнил специалист.

Ранее в Россотрудничестве рассказали о судьбе Русского дома в Дамаске.