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Песков назвал Москву одним из лучших городов мира

Песков: Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Москва благодаря усилиям мэрии и жителей стала одним из самых лучших городов мира. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира — по комфорту, по красоте, по всему», — сказал Песков.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Москва заняла третье место в рейтинге городов БРИКС по количеству штаб-квартир ведущих компаний объединения. Среди приоритетов российской столицы отмечались повышение энергоэффективности городской инфраструктуры и внедрение передовых технологических решений. Издание World Economic Journal (Гонконг), составившее топ городов, также учитывало реализацию муниципальных программ и проектов, опирающихся на принципы устойчивого развития.

А в 2023 году Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов БРИКС+. Эксперты отметили лидерство столицы России по таким направлениям, как научно-технологическая база, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций на государственном уровне.

Ранее были названы топ-10 районов Москвы с большими квартирами комфорт-класса.

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