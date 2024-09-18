Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов БРИКС

Москва заняла третье место в рейтинге городов БРИКС по количеству штаб-квартир ведущих компаний объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации организаторов, рейтинг составлен международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг). Первое место заняла столица Китая Пекин, на втором оказался Абу-Даби.

Как отмечается в сообщении, высокая позиция Москвы обусловлена тем, что в российской столице базируется значительное число компаний-лидеров бизнес-рейтинга, демонстрирующих как солидные финансовые результаты, так и приверженность технологическому устойчивому развитию.

Среди приоритетов Москвы в рейтинге отмечены повышение энергоэффективности городской инфраструктуры и внедрение передовых технологических решений. Также учитывалась реализация муниципальных программ и проектов, опирающихся на принципы устойчивого развития.

В рейтинге компаний БРИКС лидирующие позиции заняли южноафриканская медиагруппа Naspers, китайская Tencent Holdings и бразильский банк Itau Unibanco. Из российских компаний в топ-250 вошли Сбер (15-е место), Яндекс (26-е место) и Ростелеком (30-е место).

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