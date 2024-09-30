Названы топ-10 районов Москвы с большими квартирами комфорт-класса

Богородское, Раменки и Хорошево-Мневники вошли в топ-3 районов, предлагающих просторные квартиры в новостройках комфорт-класса Москвы в пределах МКАД на сентябрь 2024 года. Согласно данным аналитической платформы bnMAP.pro, в них реализуются лоты с самой высокой средней площадью — от 64 до 69 кв. м. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Всего, по сведениям bnMAP.pro, в Москве — 199 проектов комфорт-класса в стадии реализации, из них внутри МКАД — 140, за МКАД — 59, в том числе в Новой Москве — 43. Несмотря на большое количество новостроек в старой Москве, выбор просторных лотов ограничен. Помимо стоимости и локации, метраж жилья выступает значимым аспектом при принятии решения о покупке, в том числе семьями с детьми, которым важно предусмотреть комфортное пространство для жизни. Наибольшие по площади квартиры в пределах МКАД сосредоточены в десяти локациях: Богородское, Раменки, Хорошево-Мневники, Можайский, Бескудниковский, Аэропорт, Академический, Черемушки, Марьино и Филевский парк.

Так, в Богородском — лидере рейтинга по средней площади лотов комфорт-класса (69 кв. м) — в стадии реализации находится три объекта, введенные в эксплуатацию.

В районе Раменки, занимающем вторую позицию в рейтинге (средняя площадь лота — 66 кв. м), в продаже — единственный объект — расположен рядом со станцией метро «Мичуринский проспект». Комплекс включает две башни высотой 28 этажей, в которых расположено 587 квартир площадью от 21 до 138 кв. метров, а также 236 машино-мест, на стилобатной части — внутренняя территория с озеленением. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Сдача — в первом квартале 2025 года. Покупателям доступно 73 лота от 14 млн руб.

В районе Хорошево-Мневники, находящемся на третьем месте по предложению просторного жилья (средняя площадь лота — 64 кв. м), доступно жилье также в единственном квартале. Объект представляет собой две монолитные башни, включающие 1114 квартир, среди которых — студии и лоты с 1-5 комнатами. Здесь предусмотрено разделение внутреннего двора на тематические зоны: для личных встреч и общения, спорта, работы на свежем воздухе, а также детская площадка и пространство для отдыха. В продаже — 227 лотов от 13 млн руб.

«Для жилых комплексов комфорт-класса в старой Москве становится характерной тенденция мелкой нарезки квартир, средняя площадь лотов здесь составляет 50 кв. м. Вместе с тем в этих локациях московские застройщики все чаще создают проекты бизнес-класса и выше по большей стоимости, так или иначе закладывая в цену за квадратный метр близкое к центру расположение. В результате лоты больших площадей в объектах комфорт-класса, которые могут рассматриваться в том числе семьями с детьми, бывает непросто найти. На текущий момент в продаже еще остаются просторные лоты в новостройках комфорт-класса как на окраинах столицы, так и в районах недалеко от центра», — отметила Ирина Доброхотова, основатель «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro.

Ранее выяснилось, что в России средняя стоимость апартаментов составляет 5,5 тыс. в сутки.