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Жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона за публичное оправдание теракта на Крымском мосту

В Удмуртии мужчина получил полумиллионный штраф за оправдание теракта в соцсети
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона рублей за оправдание на странице в соцсети теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд установил, что в октябре 2022 года 43-летний мужчина из Глазова в соцсети публично оправдал совершение 8 октября 2022 года террористического акта.

Обвиняемому назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете сроком на два года. Приговор еще не вступил в силу.

29 января стало известно, что Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал представителя центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сергея Давидиса (включен в список иноагентов) по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Согласно постановлению суда, Давидис должен быть арестован на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции.

Ранее женщину и ее сына задержали в Псковской области за намерение перевести деньги украинскому фонду.

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