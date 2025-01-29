Жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона за публичное оправдание теракта на Крымском мосту

В Удмуртии мужчина получил полумиллионный штраф за оправдание теракта в соцсети

Жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона рублей за оправдание на странице в соцсети теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд установил, что в октябре 2022 года 43-летний мужчина из Глазова в соцсети публично оправдал совершение 8 октября 2022 года террористического акта.

Обвиняемому назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете сроком на два года. Приговор еще не вступил в силу.

29 января стало известно, что Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал представителя центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сергея Давидиса (включен в список иноагентов) по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Согласно постановлению суда, Давидис должен быть арестован на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции.

Ранее женщину и ее сына задержали в Псковской области за намерение перевести деньги украинскому фонду.