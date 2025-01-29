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Врач объяснила, почему опасно пропускать завтрак

Врач Круглова: пропуск завтрака грозит потерей работоспособности
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Shutterstock

Регулярный пропуск завтрака может спровоцировать плохое самочувствие из-за недостатка энергии и питательных веществ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, из-за этого снижается работоспособность, появляется головная боль и сложности с концентрацией внимания. Помимо этого, отказ от первого приема пищи оказывает негативное влияние на пищевое поведение.

«Основной прием еды будет перемещаться на более позднее время. То есть обед будет достаточно объемным и человек может столкнуться с перееданием. Полдник или ужин также будет довольно насыщенным. И это создаст условия для набора веса», — предупредила Круглова.

Врач посоветовала есть на завтрак сложные углеводы, например, каши, мюсли, гранолу или цельнозерновой хлеб, или белковые продукты. Среди последних — яичница или омлет, творог, йогурт и другие молочные продукты.

Исследование сети О'КЕЙ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что каждый третий житель России не завтракает, а каждый второй считает питательный завтрак основой баланса энергии на весь день. Едят на завтрак россияне почти все — от каш и яичницы до супа и пельменей. Чуть менее 12% россиян вообще не думают о пользе завтрака и могут его пропустить.

Ранее были названы популярные повседневные продукты, замедляющие метаболизм.

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