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Россиянам объяснили, почему нельзя каждый день есть сосиски и колбасу

Врач Казачкова: ежедневное употребление колбасы увеличивает риск рака
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Многие любят побаловать себя бутербродом с колбасой или сосисками на завтрак. Однако далеко не все задумываются о том, как эта привычка влияет на наше здоровье в долгосрочной перспективе. О последствиях регулярного употребления колбасы «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«В нашей практике мы часто сталкиваемся с пациентами, которые не понимают, почему у них возникают проблемы со здоровьем, ведь они «нормально питаются». При более детальном разборе выясняется, что под «нормальным питанием» многие подразумевают ежедневное употребление колбасных изделий», — отметила врач.

Во-первых, по ее словам, такие продукты часто содержат большое количество соли. Избыток натрия может привести к повышению артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Во-вторых, в составе колбас и сосисок нередко присутствуют консерванты и другие пищевые добавки. Некоторые из них могут негативно влиять на микрофлору кишечника, что в свою очередь отражается на общем состоянии организма.

Кроме того, переработанное мясо часто богато насыщенными жирами. Их чрезмерное потребление связано с повышением уровня «плохого» холестерина в крови, что также является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Но самое тревожное — это потенциальная связь между регулярным употреблением переработанного мяса и повышенным риском некоторых видов рака. Исследования показывают, что ежедневное употребление даже небольшого количества таких продуктов может увеличить вероятность развития колоректального рака», — предупредила специалист.

Но и это еще не все. Регулярное употребление переработанного мяса, как заметила Казачкова, негативно влияет на обмен веществ. Организм получает избыток калорий при недостатке полезных нутриентов. В результате — лишний вес, проблемы с кожей, волосами и ногтями.

«Отдельно стоит упомянуть о влиянии на гормональный фон. Гормоны и антибиотики, которыми часто пичкают животных на фермах, никуда не исчезают в процессе переработки мяса. Попадая в наш организм, они могут вызвать серьезный дисбаланс», — добавила эндокринолог.

При этом она обратила внимание, что речь идет не о полном запрете, а о разумном подходе к питанию.

«Попробуйте заменить колбасу на отварное куриное филе или запеченную индейку. Эти продукты содержат меньше соли и жира, но при этом богаты белком. Еще один вариант — использовать в качестве начинки для бутербродов овощные пасты или хумус. Они не только вкусные, но и полезные. Если вы не готовы полностью отказаться от колбасных изделий, начните с того, чтобы ограничить их потребление до 1-2 раз в неделю. Это уже значительно снизит нагрузку на ваш организм», — посоветовала врач.

Ранее врач предупредил об опасной связи болезней сердца и ожирения.

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