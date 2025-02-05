Названо идеальное время для завтрака

Врач Королева: завтракать необходимо в первый час после пробуждения

Завтракать необходимо в первый час после пробуждения. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она напомнила, что первый прием пищи дает возможность поддерживать когнитивную функцию и придает сил на весь день.

«Сложные углеводы в составе завтрака самые приоритетные, но это могут быть и углеводы из термически обработанных овощей. Котлета из состава рыбы, птицы или мяса тоже вполне приемлема для завтрака. Натуральные продукты являются основой питания», — сказала специалист.

Она добавила, что в составе завтрака должны быть молочные и кисломолочные продукты, а также разнообразные крупы.

Врач-диетолог Наталья Круглова до этого предупреждала, что регулярный пропуск завтрака может спровоцировать плохое самочувствие из-за недостатка энергии и питательных веществ.

По ее словам, из-за этого снижается работоспособность, появляется головная боль и сложности с концентрацией внимания. Помимо этого, отказ от первого приема пищи оказывает негативное влияние на пищевое поведение.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин никогда не завтракает.