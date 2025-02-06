Минздрав Чувашии сообщили об отравлении сразу нескольких учеников лицея

Сразу несколько учеников Кугесьского лицея в Чувашии обратились к врачам похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи.. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По данным на 10:00 5 февраля за медицинской помощью обратились 7 детей. В Минобразования в тот же день сообщили, что один ребенок был госпитализирован, а еще четыре человека проходят амбулаторное лечение. Состояние детей не вызывает опасений, сообщили в ведомстве.

Однако на следующий день в Следственном комитете сообщили, что на плохое самочувствие пожаловался 41 учащийся лицея, а госпитализировали четверых. По данному факту завели уголовное дело.

«В настоящий момент обращения детей в медицинские учреждения продолжают поступать», — добавили в СК.

До этого 33 постояльца дома-интерната Мурманска попали в больницу с кишечной инфекцией.

Ранее в Башкирии массово отравились отдыхающие в санатории «Танып» в Аскинском районе. Причиной группового отравления явилась норовирусная инфекция.