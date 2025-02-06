Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минздрав Чувашии сообщили об отравлении сразу нескольких учеников лицея

СК завел уголовное дело после массового заболевания учащихся лицея в Чувашии
close
Shutterstock

Сразу несколько учеников Кугесьского лицея в Чувашии обратились к врачам похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи.. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По данным на 10:00 5 февраля за медицинской помощью обратились 7 детей. В Минобразования в тот же день сообщили, что один ребенок был госпитализирован, а еще четыре человека проходят амбулаторное лечение. Состояние детей не вызывает опасений, сообщили в ведомстве.

Однако на следующий день в Следственном комитете сообщили, что на плохое самочувствие пожаловался 41 учащийся лицея, а госпитализировали четверых. По данному факту завели уголовное дело.

«В настоящий момент обращения детей в медицинские учреждения продолжают поступать», — добавили в СК.

До этого 33 постояльца дома-интерната Мурманска попали в больницу с кишечной инфекцией.

Ранее в Башкирии массово отравились отдыхающие в санатории «Танып» в Аскинском районе. Причиной группового отравления явилась норовирусная инфекция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами