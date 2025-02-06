Добровольцам ДНР И ЛНР будут назначать пенсии по инвалидности без заявлений

Ополченцы Донецкой и Луганской народных республик смогут получать пенсии по инвалидности без необходимости оформлять соответствующие заявления. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует Telegram-канал кабмина РФ.

Правительство подготовило поправки, которые предусматривают выплату двух пенсий добровольцам ДНР и ЛНР, получившим ранения в бою. Одну будут начислять по выслуге лет либо по старости, а вторую — по инвалидности.

«Ко второму чтению правительство подготовило поправки, согласно которым участникам добровольческих формирований, пострадавшим на поле боя, пенсия по инвалидности будет назначаться в беззаявительном порядке», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что такой подход уже действует в отношении членов других военных формирований.

Кроме того, власти намерены модернизировать систему выплат накоплений по пенсии бойцов СВО, не вернувшихся с поля боя, их семьям.

3 февраля стало известно, что Минобороны РФ подготовило проект приказа, благодаря которому участники СВО смогут получать выплаты за увечья вне зависимости от территории, где это произошло. На данный момент повышенные выплаты полагаются в случае получения ранений на территории новых российских регионов, а также Украины.

Ранее семьям участников СВО предложили выделить по 150 кубометров древесины.