Семьям участников СВО предложили выделить по 150 кубометров древесины

В российский Лесной кодекс нужно внести изменения, которые сделают обязательным выделение участникам СВО и их семьям по 150 кубометров древесины. Такое предложение зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина направила руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Ивану Советникову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Оглоблина напомнила, что сегодня приоритетным направлением политики является господдержка участников спецоперации и их близких. Поэтому в некоторых регионах действует такая мера, как выделение дополнительного норматива заготовки древесины. Для жителей сельской местности это очень нужная поддержка – древесину можно использовать, в частности, для строительства, ремонта, подчеркнула депутат.

Парламентарий призвала распространить эту меру на все регионы страны, предусмотрев в Лесном кодексе обязательное выделение участникам СВО и их семьям не менее 150 плотных кубов древесины.

В Хабаровском крае до этого повысили единовременную выплату для участников СВО до 805 тысяч рублей. В сочетании с федеральной выплатой общая сумма превысит 1,2 миллиона рублей.

Ранее более 2 тыс. участников СВО получили земельные участки в Крыму.