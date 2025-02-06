В РФ изменят правила медосвидетельствования для въезжающих в страну мигрантов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что депутаты готовят поправки, согласно которым мигранты будут проходить обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время обязательное медосвидетельствование требуется только для трудовых мигрантов. Те, кто въезжает на срок более 90 дней, должны пройти медосвидетельствование в течение 90 дней.

«Предлагается унифицировать срок прохождения медицинского освидетельствования для всех категорий иностранных граждан со дня въезда в РФ — 30 дней», — поделился Леонов.

До этого на сайте МВД появился реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан.

Для поиска интересующих лиц в базе данных реестра необходимо заполнить поле с фамилией, именем и отчеством. Ввести данные можно как на русском, так и на английском языках. Кроме того, следует указать дату рождения, серию и номер паспорта, и дату его выдачи. На случай затруднений в ведомстве подготовили специальную инструкцию.

Ранее в МВД назвали последний день законного пребывания в РФ нелегальных мигрантов.