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Арестованный за взятку районный военком Москвы решил уехать на СВО

РИА: обвиняемый в коррупции военком Тригилев подписал контракт о службе на СВО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, которого обвиняют во взяточничестве, решил отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Тригилев подписал со своей стороны контракт с Минобороны о прохождении службы в зоне СВО. <...> На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», — рассказал адвокат экс-военкома Дмитрий Чуков.

Он отметил, что в Минобороны готовы подписать контракт при прекращении делопроизводства, и заявил, что Тригилев не пытается таким образом избежать наказания, а хочет «быть полезным для страны в такое трудное время».

Тем не менее 10 сентября Замоскворецкий районный суд продлил экс-военкому срок заключения под стражей до декабря.

Об аресте Тригилева сообщалось 5 июля. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы за получение взятки. По версии следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы и при посредничестве некоей Семеновой, получили взятки от трех человек за подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что в Тригилева нашли дорогую недвижимость.

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