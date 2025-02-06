Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, хочет убежище в России

Французская журналистка Наташа Рей, которую осудили за заявления о том, что жена президента Франции родилась мужчиной, хочет получить политическое убежище в России и отказалась от подачи прошения в США. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Он [адвокат] предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй страной в моем сердце», — сказала она.

Журналистка подчеркнула, что хочет убежище в РФ, так как поддерживает ее политику, а не США.

3 февраля адвокат журналистки Франсуа Данглеан заявил, что Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политического убежища в России, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о Брижит Макрон. По словам Рей, жена французского лидера родилась мужчиной. Журналистка утверждала, что Жан-Мишель Тронье (так зовут брата Брижит) — это имя первой леди Франции при рождении. Якобы он женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер — первый муж Брижит), а в браке появились трое детей.

В сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал Рей и «медиума» Амандин Руа на €14 тыс. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тыс. Брижит Макрон и €5 тыс. ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна была заплатить по €500 в качестве штрафа.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена родилась мужчиной.