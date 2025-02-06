Сына российского миллиардера отправят в колонию за мошенничество

Baza: сына миллиардера Аблитарова осудили на три года за мошенничество

Сына российского миллиардера Андрея Аблитарова Артема приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Молодой человек познакомился с девушкой по имени Елизавета, их отношения стремительно развивались. Однако когда она уехала за границу и оставила ему свой Mercedes, Артем подделал ее подпись и продал автомобиль. Он также убедил взять девушку кредит и отдать деньги ему.

После того Елизавета написала на Артема заявление в полицию. Сначала мужчину задержали и поместили под домашний арест. Как отмечает источник, подозреваемый нарушал меру пресечения. Позже суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Недавно Тверской суд Москвы продлил меру пресечения блогеру Дмитрию Портнягину, известному как Трансформатор, по делу о неуплате налогов и легализации доходов. Ему продлили запрет определенных действий, а именно использования интернета. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты дела уклонились от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей.

Ранее в суд поступил новый протокол на блогера, бросившего в сугроб младенца.