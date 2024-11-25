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С Бали депортировали россиянку с тремя детьми, двое из которых родились на острове

Гражданку России депортировали с Бали вместе с родившимися на острове детьми

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Nusabali

Власти Индонезии депортировали с Бали россиянку, которая больше шести лет жила на острове и родила там двух детей. Об этом сообщается на портале Bali Live.

В мае 2018 года гражданка России прилетела на Бали с одним ребенком, затем она один раз продлила визу, но после того, как она истекла в начале июля того же года, женщина перешла на нелегальное положение. За это время она родила еще двоих детей, не работала, так как ее мать, остававшаяся в России, поддерживала ее денежными переводами.

В октябре этого года 32-летняя женщина добровольно сдалась иммиграционным властям, признавшись, что ранее боялась юридических последствий. Она не смогла предъявить никаких документов, так как ее старый паспорт был сдан в посольство, а новый утерян. Затем мать и трое ее детей были отправлены в центр для нелегальных мигрантов в Денпасаре, где провели три недели в ожидании билетов, а затем принудительно депортированы в Россию из-за просроченной визы.

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