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Профессор назвал простые тесты, которые помогут определить свой биологический возраст

Профессор Москалев: проба Ромберга поможет определить свой биологический возраст
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Проба Ромберга является одним из самых популярных тестов для определения биологического возраста. Об этом kp.ru рассказал директор Института долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ), доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Чтобы выполнить его, нужно поднять одну ногу и стоять при этом на второй, вытянуть обе руки вперед, закрыть глаза и посчитать, сколько секунд удастся продержаться. Так, например, для мужчин 40 секунд будут примерно соответствовать возрасту 20 лет, 30 секунд — 30 годам, 25 секунд — 35 годам, 20 секунд — 40 годам и так далее. Для женщин 36 секунд равны возрасту 20 лет, 27 секунд — 30 годам, 23 секунды — 35 годам и так далее.

Еще один тест для определения биологического возраста — проба Штанге. Нужно сесть, сделать спокойный вдох, задержать дыхание с зажатым носом и подсчитать, сколько удастся продержаться. Результат 50 секунд примерно соответствует возрасту 20 лет, 45 секунд — 30 годам, 42 секунды — 35 годам, 40 секунд — 40 годам, 37 секунд — 45 годам и так далее.

Ученые из Университета штата Пенсильвания до этого обнаружили, что исследование крови для оценки биологического возраста дает более точные результаты, чем анализ эпителия с внутренней стороны щеки.

Ранее была названа диета, ускоряющая биологическое старение в молодом возрасте.

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