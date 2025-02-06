Назван самый точный способ оценки биологического возраста

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что исследование крови для оценки биологического возраста дает более точные результаты, чем анализ эпителия с внутренней стороны щеки. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Биологический возраст отличается от хронологического, поскольку он отражает качество функционирования организма, а не количество прожитых лет. В отличие от хронологического возраста, который связан с риском развития заболеваний, биологический возраст может меняться под воздействием факторов окружающей среды и поведения. По этой причине оценка темпов биологического старения выступает важным инструментом для оценки риска развития заболеваний, таких как рак и деменция.

В последние годы многие медицинские компании начали предлагать услугу расчета эпигенетических часов (ЭПЧ). ЭПЧ представляют собой совокупность эпигенетических меток ДНК, позволяющую определить биологический возраст ткани, клетки или органа. При этом для анализа берутся различные ткани и биологические жидкости.

Однако, как показало новое исследование, образцы слюны дают менее точные результаты, чем образцы крови. К таким выводам ученые пришли в ходе эксперимента с участием 284 человек. Исследователи определяли биологический возраст добровольцев по пяти типам образцов. Результаты показали, что оценка темпов старения при анализе эпителия со щек способна «прибавить» до 30 к реальному возрасту.

Тем не менее ученые не усомнились в эффективности эпигенетических часов, предполагающих использование крови и эпителия одновременно. Для исследования такого типа результаты оказались более точными, чем для других моделей.

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