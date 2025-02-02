Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа диета, ускоряющая биологическое старение в молодом возрасте

CliNut: красное мясо, фастфуд и сладкая газировка форсируют старение клеток тела
close
Freepik.com

Финские ученые из Университета Иювяскюля выяснили, что нездоровая диета может ускорять биологическое старение даже у молодых людей. В то время как диета, богатая овощами и фруктами, способствует замедлению износа клеток организма. Исследование опубликовано в научном журнале Clinical Nutrition (CliNut).

Биологическое старение отражает состояние организма на клеточном уровне и может отличаться от хронологического возраста. Для его измерения ученые используют эпигенетические часы — модели, которые анализируют метилирование ДНК, чтобы определить биологический возраст.

Исследование охватило 826 близнецов в возрасте от 20 до 25 лет. Участники заполнили анкеты, в которых указали частоту употребления 55 продуктов питания. Ученые также учитывали другие факторы образа жизни, такие как физическая активность, курение и масса тела.

Результаты показали, что диета с низким содержанием овощей и фруктов и высоким содержанием красного и обработанного мяса, фастфуда и сладких напитков была связана с ускоренным биологическим старением. Напротив, участники, которые придерживались здорового питания, демонстрировали более медленные темпы старения.

Исследование также выявило, что генетика играет важную роль в связи между диетой и старением. Однако это не означает, что здоровое питание не приносит пользы всем.

«Даже при наличии генетической предрасположенности, правильная диета может замедлить процессы старения», — подчеркнули авторы статьи.

Ранее ученые выяснили, какие клетки мозги стареют быстрее всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами