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В Кремле ответили на просьбу жителей Суджи об эвакуации

Песков прокомментировал просьбу жителей Суджи организовать гуманитарный коридор
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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Российские власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, который оказались в оккупированных украинской армией населенных пунктах Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

5 февраля родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тысяч человек, среди которых свыше 30 детей.

По словам Пескова, обсуждение вопроса об эвакуации людей зависит от контактов, которые осуществляются по линии военных, и эти контакты не могут осуществляться в публичном режиме.

«Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима», — подчеркнул представитель Кремля.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.

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