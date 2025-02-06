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В Госдуме объяснили планы по созданию помещений для кормления детей в компаниях

Депутат Буцкая: женщины не хотят кормить детей на виду, но им приходится
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Если законопроект об обязанности работодателей создавать комнаты для кормления детей утвердят, то эту норму можно будет оформить с помощью трехстороннего соглашения с участием работника, руководства и профсоюза. Это крайне важная инициатива, так как сегодня женщины, которые не хотят кормить детей на виду, вынуждены идти на это из-за отсутствия условий, объяснила 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Оборудовать отдельное помещение для кормления детей можно не на всех рабочих местах, однако там, где такая возможность есть, это нужно делать, отметила Буцкая. Сегодня многие работающие мамы сталкиваются с общественным порицанием из-за того, что вынуждены кормить детей на виду, подчеркнула она.

«Вы же видели: каждый год такие истории возникают. <…> Вот увидели кормящую женщину и давай к ней придираться. А что придираться? Вы дайте отдельное место, где женщина может покормить ребенка грудью!» — призвала парламентарий.

Напомним, законопроект об обязанности работодателей создавать помещения для кормления ребенка в возрасте до 1,5 лет сейчас дорабатывается, после чего его представят на оценку правительства. Документ предполагает наличие на рабочем месте специально оборудованного помещения с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

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