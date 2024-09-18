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Грудное вскармливание повышает умственные способности детей, выяснили ученые

IJEC: дети, которых кормили грудью в младенчестве, оказались умнее сверстников

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Испанские ученые из Университета Ровира и Вирхилий изучили влияние грудного вскармливания (ГВ) в младенчестве на когнитивные способности детей в более позднем возрасте. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Early Childhood (IJEC).

Команда сосредоточилась на несовершеннолетних в возрасте 4-5 лет.

Исследователи использовали данные 613 детей 2013-2014 годов рождения, полученные от их родителей. Дошкольники прошли оценку умственных способностей.

Результаты показали, что дети, которых кормили грудью от одного до восьми месяцев, показали немного лучшие результаты по нескольким показателям когнитивных способностей по сравнению со сверстниками, которых не кормили грудью.

У получавших ГВ ребят оказался более высокий коэффициент интеллекта (IQ), лучшая рабочая память и невербальные когнитивные способности, а также больше баллов в индексе когнитивных способностей.

Открытие предполагает, что грудное вскармливание само по себе играет решающую роль в улучшении когнитивного развития, помимо эффекта семейной среды или материнского интеллекта.

Ранее ученые создали новую формулу детской смеси, повышающей IQ ребенка.

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