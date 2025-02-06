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Поженивших несовершеннолетнего сына с 12-летней девочкой родителей отправили в тюрьму

В Италии арестовали родителей юноши, которые женили сына на 12-летней девочке
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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

В Италии семейную пару приговорили к тюремному сроку по обвинению в сексуальном насилии — обвинение доказало в суде, что они принудили 12-летнюю девочку к браку с их несовершеннолетним сыном. Об этом сообщает Today.it.

По информации издания, правоохранители случайно узнали о преступлении, прослушивая устройства обвиняемого в приобретении запрещенных веществ мужчины.

Согласно материалам дела, в 2021 году 12-летняя цыганка забеременела от своего несовершеннолетнего друга. И родители последнего уговорили ее мать и отца выдать дочь замуж. Свадьба, которую посетили около 100 гостей, состоялась в провинции Латина в сентябре 2021 года. Через непродолжительное время девочка потеряла беременность. Ее несовершеннолетний муж уговорил ее зачать ребенка вновь, но история вновь повторилась.

Обвинение в сексуальном насилии было предъявлено и родителям невесты, и семье жениха. Но наказание понесли лишь последние. Защита родителей невесты смогла доказать, что семья пыталась вернуть дочь домой, но родители ее жениха не дали сделать этого.

Ранее вице-президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Степан Деметер осудил ранние браки детей кочевого народа.

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