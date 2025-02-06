Мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерал-лейтенанта в отставке

85-летний генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ в отставке Герман Гриднев отдал телефонным мошенника 19,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, Гриднев пытался доказать, что не финансировал ВСУ.

Мошенники позвонили генерал-лейтенанту в отставке и представились сотрудниками оператора связи. Они попросили данные Гриднева для якобы перерегистрации телефона. Во второй раз генерал-лейтенанту позвонили якобы сотрудники спецслужб.

«Они убедили мужчину, что часть денег с его счета похищена и переведена в пользу Вооруженных сил Украины. Чтобы получить алиби Гридневу предложили передать оставшуюся у него сумму денег специальному человеку. В итоге 85-летний мужчина собрал порядка 19,5 млн рублей и передал их курьеру», — поделился собеседник агентства.

Через какое-то время Гриднев понял, что общался с мошенниками, и обратился в полицию.

До этого в Челябинске пожилая женщина испугалась утечки персональных данных и потеряла 22 млн рублей.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей.