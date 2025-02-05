Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка испугалась утечки данных и отдала мошенникам 22 млн рублей

В Челябинске пенсионерка обогатила мошенников на 22 млн рублей

В Челябинске пожилая женщина испугалась утечки персональных данных и потеряла 22 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Женщине 1962 года рождения поступило сообщение от неизвестного, который писал от лица экс-руководителя компании. «Начальник» сообщил, что в организации якобы случилась утечка персональных данных, и теперь работников проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Затем с пенсионеркой связался «силовик», который убедил женщину, что доступ к ее счетам якобы получили злоумышленники, и теперь ее сбережения будут перечислены в другое государство. «Представительница специального ведомства» заверила россиянку, что деньги нужно снять и перевести на новый счет, чтобы избежать их утери.

Пенсионерка поверила аферистам и в течение нескольких дней перевела преступникам 22 млн рублей. Однако, когда деньги ей не вернули, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами