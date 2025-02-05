Российская пенсионерка испугалась утечки данных и отдала мошенникам 22 млн рублей

В Челябинске пожилая женщина испугалась утечки персональных данных и потеряла 22 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Женщине 1962 года рождения поступило сообщение от неизвестного, который писал от лица экс-руководителя компании. «Начальник» сообщил, что в организации якобы случилась утечка персональных данных, и теперь работников проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Затем с пенсионеркой связался «силовик», который убедил женщину, что доступ к ее счетам якобы получили злоумышленники, и теперь ее сбережения будут перечислены в другое государство. «Представительница специального ведомства» заверила россиянку, что деньги нужно снять и перевести на новый счет, чтобы избежать их утери.

Пенсионерка поверила аферистам и в течение нескольких дней перевела преступникам 22 млн рублей. Однако, когда деньги ей не вернули, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей.