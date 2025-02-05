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В Петербурге пенсионерка продала машину и осталась без жилья, поверив мошенникам

«78.ru»: в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей
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Shutterstock

Полиция Курортного района Петербурга устанавливает обстоятельства обмана пенсионерки, которая передала мошенникам 11,3 млн рублей. Об этом сообщает «78.ru».

В полицию обратилась 65-летняя жительница Сестрорецка, женщина сообщила, что осталась без автомобиля и квартиры после общения с неизвестными мошенниками, которые представились ей сотрудниками «Почты России», Роскомнадзора и Росфинансмониторинга и убедили передать им около 475 тыс. рублей.

На следующий день потерпевшая продала свой автомобиль Kia Soul, вырученные от продажи 750 тысяч рублей она передала курьеру, приехавшему на такси к ее дому. Спустя некоторое время она выставила на продажу свою квартиру на улице Садовой за 10 млн рублей и снова отдала деньги приехавшему посыльному. Примет курьеров и марки автомобилей пострадавшая не запомнила. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что пенсионер из Ангарска лишился машины и почти 10 млн рублей из-за мошенников. Мужчина уже становился жертвой аферистов. Пытаясь заработать, он лишился 300 тысяч рублей.

Ранее дочь столичного бизнесмена отдала мошенникам сейф с деньгами и драгоценностями на 50 млн рублей.

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