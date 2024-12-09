Суд продлил запрет определенных действий блогеру Портнягину

Тверской суд Москвы продлил до 10 февраля меру пресечения в виде запрета определенных действий предпринимателю Дмитрию Портнягину, известному как Трансформатор. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий Портнягину на срок до 10 февраля», — заявил представитель блогера.

Отмечается, что Портнягин просил суд разрешить ему пользоваться мобильным телефоном «для поддержания работы своего бизнеса».

8 октября Тверской суд Москвы отпустил Портнягина из-под домашнего ареста.

Дмитрий «Трансформатор» Портнягин обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму. Его жена Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой. 6 августа Тверской районный суд Москвы избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей. Также подозреваемые перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-замглавы казначейства России отправили в колонию.